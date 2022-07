7 načina kako prepoznati da vam je računalo hakirano

Podijeli:







Izvor: Gerd Altmann/Pixabay/Ilustracija

Računalo vam je odjednom postalo jako sporo, vruće, pojavili su se neki čudni programi ili prozori? Možda su vas hakirali.

Kad god se spominje hakiranje nekog računala, većina će ljudi pomisliti kako se to vjerojatno neće dogoditi baš njima. No, današnjih hakeri, iako još uvijek radije biraju velike tvrtke i sustave, ne zanemaruju ni obične korisnike. Pogotovo nakon što je velik dio ljudi počeo raditi od kuće i manje brinuti o sigurnosnim protokolima.

Je li vaše računalo hakirano ili ste samo nehotice “pokupili” neki virus?

Za razliku od onoga što gledamo u serijama i filmovima, hakirano računalo neće odmah poluditi i jasno dati do znanja svom vlasniku – hakirali su me. Znakovi su, najčešće, prilično suptilni i lako mogu promaknuti korisniku. Možda vam se računalo usporilo, pojavila se neka ikona koje tu nije bilo, nestali su vam neki dokumenti za koje ste 100 posto sigurni da su tu bili… Može biti puno sitnica koje nećete odmah povezati s hakiranjem. A onda mogu biti i jasni pokazatelji da nešto nije u redu, piše Zimo.

Iskočni ili pop-up prozori

Odjednom vam tijekom rada na računalu iskače prozor koji vas upozorava da je vaše računalo inficirano virusom ili se nalazi pod malware napadom. Prva je reakcija svakog od nas da stisne onaj gumb koji taj prozor nudi, kako bi se situacija ispravila. No, pogledajte malo pozornije. Je li obavijest zaista stigla od vašeg operativnog sustava ili antivirusnog programa? Ako vam prozor izgleda čudno, teško ga je ugasiti ili stalno ponovno iskače, vjerojatno se radi o malwareu koji se samo prikazuje kao antivirusni program.

Kako si pomoći?

Nemojte klikati ni na kakvu poveznicu ili gumb. Pokušajte ugasiti prozor klikom na iksić u gornjem desnom kutu i odmah pokrenite antivirusni program na svom računalu. Naravno, provjerite imate li ažuriran antivirusni program kako bi detektirao sve najnovije prijetnje.

Nepoželjne e-mail poruke

Ako vam se kolege i prijatelji javljaju da su dobili nekakvu čudnu poruku od vas, a vi znate da ju niste poslali, vjerojatno se radi o virusu ili hakeru koji je upao u vaš e-mail račun. Glavni im je cilj poslati što više inficiranih e-mail poruka koje u sebi sadrže zlonamjerni kod, a koji hakerima otvara stražnja vrata za ulazak u tuđa računala.

Kako si pomoći?

Ponovno, pokrenite antivirusni program na svom računalu. Promijenite lozinku za pristup svom e-mail računu i upozorite kolege i prijatelje na moguće neželjene poruke kako biste spriječili da i oni zaraze svoja računala.

Novi i neobični programi na računalu

Ako ste kupili računalo s predinstaliranim operativnim sustavom, vjerojatno ste otkrili da na njemu imate i još neke dodatne programe. Proizvođači računala često, uz osnovne, dodaju i dodatne programe koje možda uopće ne trebate i ne planirate koristiti. No, kad se na računalu koje dulje koristite odjednom počnu pojavljivati ikone programa za koje ste sigurni da niste sami instalirali, vrijeme je za uzbunu.

Kako si pomoći?

Bez obzira koji operativni sustav koristite, pokušajte otići u postavke i tamo pronaći opciju upravljanja aplikacijama (instalaciju i deinstalaciju). Pronađite u popisu aplikaciju ili program koji su vam sumnjivi i prije svega – guglajte. Provjerite radi li se zaista o legitimnom programu (kao što su pokretački programi za neki dio hardvera koji ste nedavno kupili) ili je pak riječ o lažnom programu koji skriva malware. Ako se radi o lažnom programu, pokušajte ga ukloniti s računala deinstalacijom. Ako to ne funkcionira, možda ćete morati upotrijebiti napredno znanje za uklanjanje tog programa ili se pak obratiti servisu. Pronađete li više takvih programa koje je nemoguće ukloniti, velika je vjerojatnost da je vaše računalo kompromitirano te preporučamo da potražite pomoć stručnjaka.

Ne možete pristupiti svojim računima ili aplikacijama

Većina servisa obavijestit će vas da je došlo do pokušaja promjene lozinke ili pristupa s “čudne” lokacije. Ako ste vi odlučili promijeniti lozinku, nema razloga za brigu. No, ako čak niste u blizini računala, a dobijete takvu obavijest – to je već znak za uzbunu. Ali oprez! Često se hakeri koriste upravo lažnim obavijestima o promjeni lozinke ili pristupa kako bi naivne žrtve potaknuli da im otkriju svoja korisnička imena ili lozinke.

Kako si pomoći?

Ako dobijete obavijest da je netko pokušao ili promijenio vašu lozinku, nemojte odmah klikati na linkove u e-mail poruci. Prije svega, pogledajte u zaglavlje poruke da vidite tko je pošiljatelj. Ako vam e-mail adresa izgleda čudno, radije nemojte klikati ni na što. Primjerice, dobili ste obavijest od Amazona da je lozinka za vaš račun (na kojem imate pohranjene i brojeve kartica) promijenjena. I navodi se link koji trebate kliknuti ako ne želite da promjena bude provedena. Pogledajte je li zaista poruka poslana od Amazona. Ignorirajte “ime pošiljatelja”, ono se može promijeniti i pogledajte samu e-mail adresu. Radi li se zaista o Amazonu? Također, pametno je otići direktno na stranice, upisivanjem adrese u internetski preglednik i tamo provjeriti imate li i dalje pristup svom računu.

Računalo odbija poslušnost

S vremenom, računalo će se usporiti. To je normalno. Količina podataka koja je pohranjena, programi koji su instalirani na samom računalu i koji se svakodnevno koriste, prašina i prljavština koja se taloži… sve to može usporiti rad računala. No, ako se računalo počne ponašati čudno, jako se uspori, blokira, programi se sami pale ili gase, jako se zagrijava, možda nije problem u njegovoj starosti, nego u neželjenim “gostima”.

Kako si pomoći?

Prije svega, bilo bi dobro povremeno ugasiti računalo – bez obzira radi li se o stolnom ili prijenosnom računalu. Potpuno gašenje, ne samo stavljanje u hibernacijski mod, pomaže komoponentama da se ohlade i računalu da radi bolje. Provjerite je li vaše računalo prljavo, prašno i jesu li otvori za ventilaciju bez blokade. Provjerite i koji su programi uključeni – ako primijetite da se uključuju neki “čudni” programi, možda ste pokupili malware koji preuzima većinu računalnih kapaciteta. U svakom slučaju, nije na odmet odnijeti računalo u servis. Uz to što će ga tamo očistiti (fizički) od prašine, očistit će ga i softverski (od nepotrebnih i nepoželjnih programa). Naravno, to možete napraviti i sami kod kuće, ali u to se upuštajte samo ako znate što radite.

Promjene u internetskom pregledniku

Do sad vam je prva stranica kad otvorite internetski preglednik bio Googleov pretraživač, a sad odjednom stoji stranica nekog drugoga? Osim toga, pojavili su se i nekakvi dodatni izbornici, dodaci, otvaraju se prozori koji se ne mogu zatvoriti… Svi ti znakovi mogu ukazivati na to da ste prilikom surfanja internetom, pokupili “neželjenog gosta” u obliku malwarea ili virusa.

Kako si pomoći?

Možete pokušati obrisati ili deinstalirati te dodatke iz preglednika, no to najčešće baš i nije lako ni brzo. Često zahtjeva malo istraživačkog rada kako biste uopće otkrili gdje je instaliran taj dodatak i obrisali ga u potpunosti s računala. I u ovom slučaju preporučujemo da potražite pomoć servisa ili barem osobe koja se dobro razumije u računala te zna što se na računalu smije, a što ne smije obrisati.

Kako se zaštititi od hakera?

Najjednostavniji način je redovitom računalnom higijenom. To znači da redovito ažurirate operativni sustav, imate instaliran antivirusni program i redovito ga ažurirate i pokrećete.

Također, jedan od glavnih načina obrane je dovoljno snažna lozinka. Bez obzira na to koliko različitih servisa koristite, svaki bi trebao imati svoju jedinstvenu lozinku koju nećete pohraniti na računalo, već negdje na sigurno. Iako smo već pisali u nekoliko navrata, podsjetit ćemo – dobra lozinka mora imati kombinaciju velikih i malih slova, brojeva i simbola.

Na kraju, toplo preporučujemo da uključite dvostupanjsku autentifikaciju. Iako se ovaj korak često može činiti kao bespotrebno gubljenje vremena, u slučajevima kad se netko ipak dokopa vaše lozinke, činjenica da mora upisati još jedan identifikator (PIN, potvrditi ulaz u aplikaciji ili nešto treće), može ga spriječiti u tome da vam ukrade osobne podatke, vrijedne dokumente ili pak preuzme kontrolu nad računalom.

I naravno, ne možemo dovoljno naglasiti da prilikom surfanja internetom ili otvaranja bilo kakvih poruka od nepoznatih pošiljatelja, budete oprezni i ne klikate prije nego što dobro pročitate što piše na ekranu.

