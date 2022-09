Podijeli:







Izvor: N1

Željka Stone, znanstvenica i lovkinja na uragane, iz grada Socorra se javila za Newsnight te otkrila doživljaje iz leta kroz sami uragan Ian kroz koji je njezina ekipa prolazila danas više puta.

“Letimo zadnjih pet dana po četiri leta dnevno. Jedan avion leti iznad uragana i dva aviona koji probijaju na oko 3 kilometra oko uragana te prolaze nekoliko puta kroz centar”, kazala je pa dodala:

“Jutros smo uspjeli ubaciti dron kroz samo oko uragana. On je onda zujao po uraganu dva sata. Službeno je rečeno da je ovo uragan snage 135 čvorova, mi smo izmjerili i do 183 čvora na određenim visinama. Ovo je jako impresivan, veliki uragan.”

Na pitanje hoće li dosegnuti najvišu kategoriju V, Stone je kazala:

“Nas dijele minute od službenog udara. Nacionalni centar za uragane ga drži još na 135 čvorova, a 137 je granica kada on postaje kategorija V. Ja mislim da nema vremena da do toga dođe, ali to je tako mala razlika.”

Istaknula je da je toliko velik da njihovoj ekipi treba po šest sati u uraganu da bi ga mogli preletjeti tri puta.

Vezano uz opasnost za stanovnike zapadne obale SAD-a, rekla je da ju najviše zabrinjava koliko će se dugo zadržati jer se dosad vidjelo da čak i tropske oluje, ako dugo ostanu, mogu izazvati veće poplave.

“Ono što vidimo je da imamo sve više uragana jače kategorije i uragana čija brzina unutar 24 sata poraste za 30 čvorova. To je jedan proces za koji modeli ne znaju što napraviti”, poručila je.