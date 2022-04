Zloglasni “Putinov kuhar” stigao u Donbas s posebnim zadatkom iz Kremlja

Vjeruje se da je šef zloglasne skupine Wagner, koju čine ruski plaćenici, stigao u Donbas kako bi osobno nadgledao širenje terora ove paravojske u Ukrajini. Vjeruje se da je Jevgenij Prigožin (60), čovjek poznat kao "Putinov kuhar", otišao u istočnu ukrajinsku regiju prema naredbi iz Kremlja, piše Times.

Prižogin se našao na zajedničkoj fotografiji s ultrakonzervativnim članom ruske Dume za kojeg se zna da se uputio na prvu crtu borbe.

Wagner grupa je skupina plaćenika od 5.000 ljudi, koju je Kremlj koristio tijekom sukoba u središnjoj Africi, na Bliskom istoku i Donbasu, a optužena je za višestruka kršenja ljudskih prava. Njihova oznaka je lubanja na crnoj pozadini, a moto: “Smrt je naš posao i posao je dobar.”

Zapadne obavještajne službe računaju da je tisuću Wagnerovih operativaca raspoređeno na istoku Ukrajine, ali, unatoč njihovoj strašnoj reputaciji ukrajinski dužnosnici su ranije ovog mjeseca doveli u sumnju njihovu učinkovitost na terenu, a jedan je čak rekao da je njihovo raspoređivanje pokazalo “blagi stupanj očaja”, prenosi Slobodna Dalmacija.

Prigožin, bivši osuđenik s jakim vezama s Kremljom, fotografiran je u vojnoj odori zajedno s Vitalijem Milonovom, lojalnim Kremlju. Izvori iz grupe rekli su za Meduzu, neovisnu rusku agenciju, da je Prigožin dobio naredbu Kremlja da ode na bojišnicu sa zadatkom da uhvati istaknutog ukrajinskog političara ili zapovjednika.

Prigožin je bivši prodavač hot dogova koji se uzdigao u ruskom društvu nakon što je odležao devet godina u sovjetskom zatvoru pod optužbom za prijevaru, krađu i prostituciju. Poput predsjednika Putina, dolazi iz Sankt Petersburga, a nakon što je ruski čelnik počeo odlaziti u njegove restorane početkom 2000-ih, dobio je unosne državne ugovore u ugostiteljstvu, vrijedne milijarde eura.

Vitaly Milonov, father of the gay propaganda law, posts a photo with Yevgeny Prigozhin, patron of the troll farms & Wagner mercenaries, in the Donetsk People's Republic. This is who's enjoying being Russian these days pic.twitter.com/svVHRrWKHg