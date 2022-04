Ženi iz Ukrajine pred očima umirao unuk: Preklinjala sam ga da ne zatvori oči

Podijeli:







Izvor: Pixabay / Ilustracija

Ukrajinka Tatjana Macegora teško je ozlijeđena kada je pogođen njezin dom u Lugansku gdje je boravila njezina obitelj. Opisala je za Sky News što se dogodilo i kako su njezin 14-godišnji unuk Igor i zet ubijeni u granatiranju.

“Bila je to velika eksplozija, onda je sve bilo puno dima, ništa se nije moglo čuti. Ništa nismo mogli ni vidjeti, a onda sam ugledala unuka kako leži na tlu”, ispričala je Ukrajinka kroz suze.

Dijelovi raznesenog krova kuće završili su u vratu Ukrajinke.

vezana vijest Ukrajinska djevojčica izgubila oca, djed strahuje da će završiti u sirotištu

Tatjana i njezin suprug preselili su se u grad Liman kako bi živjeli s kćeri jer su mislili da će to biti sigurnije nego njihov dom u Slavjansku. Opisujući napad za Sky News, rekla je da je obitelj pobjegla u podrum kada je odjeknula prva eksplozija. Nakon nekog vremena obitelj je izašla kako bi procijenila štetu.

Tada je drugi udar potresao zgradu, a Tatjanin zet je smrtno stradao. Bio je na mjestu mrtav. Tatjana i njezin suprug su u podrum odvukli unuka i kćer koji su ležali na podu.

“Molim te, ne zatvaraj oči. Preklinjem te! Ne zatvaraj oči”, govorila je Tatjana unuku. Obitelj je kolima hitne pomoći odvezena u bolnicu, no 14-godišnji Igor je preminuo nakon dolaska tamo.

Osjeća se krivom zbog smrti unuka

Njezina kći još se uvijek nalazi u teškom stanju u bolnici u Dnjipru. Tatjana kaže da se osjeća krivom za smrt svog unuka.

“Dok smo u podrumu čekali liječničku pomoć, unuk me pitao: ‘Bako, hoću li živjeti?’ Odgovorila sam mu da hoće, ali vidite što se dogodilo. Izdala sam ga… Ja sam živa, a on nije. Voljela bih da sam ja umrla, a on preživio. Živjela sam puno dulje od njega, nikada si to neću oprostiti”, ispričala je Tatjana, prenosi Index.

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.