Zelenski zadovoljan prijedlogom za članstvo u EU, Kremlj pozorno prati situaciju

Odluka Europske komisije da preporuči davanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji Ukrajini pomoći će Kijevu da porazi Rusiju, rekao je u petak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a Kremlj je objavio da pomno prati ukrajinsku težnju prema članstvu.

“To je prvi korak na putu prema članstvu u EU-u koji će zasigurno približiti našu pobjedu. Zahvalan sam Ursuli von der Leyen i svim članicama EU-a na povijesnoj odluci“, napisao je Zelenski na Twitteru.

Dodao je da od europskih čelnika očekuje da prihvate preporuku Komisije idući tjedan.

Kremlj je pak objavio da pozorno prati ukrajinsku težnju prema članstvu, posebno u svjetlu sve veće obrambene suradnje s EU-om.

„Postoje razne transformacije koje pratimo na najpažljiviji način“, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Osim Ukrajine, Komisija je preporučila i status kandidata za Moldaviju, dok od Gruzije traži da ispuni određene uvjete prije no što dobije isti status.

