Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Britanci navode da se nastavljaju borbe na Zmijniju, poznatom kao Zmijski otok, a Rusija u više navrata pokušava ojačati svoj izloženi garnizon koji se tamo nalazi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2022



