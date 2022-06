Ruske rakete pogodile su krcati trgovački centar u središnjem ukrajinskom gradu Kremenčuku u ponedjeljak, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Rekao je da se u vrijeme napada u trgovačkom centru nalazilo više od 1000 ljudi.

WARNING!#Poltava region. #Kremenchuk.

The occupiers fired rockets at the mall, where there were more than a thousand civilians. The mall is on fire, rescuers are fighting the fire, the number of victims is impossible to imagine.



russia is a terrorist country! #StopRussia pic.twitter.com/uGpbD3DeHY