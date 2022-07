Zelenski poslao upozorenje Rusima

Podijeli:







Izvor: AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2022 MAXAR TECHNOLOGIES, Ilustracija

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u četvrtak da je podizanje ukrajinske zastave na Zmijskom otoku znak da se Ukrajina neće slomiti, nakon što je njegov ruski kolega Vladimir Putin upozorio zapad da će njihovi napori da ga poraze izazvati tragediju za Ukrajinu.

Putin je u obraćanju parlamentarnim vođama rekao da je Rusija tek počela u Ukrajini i da će se izgledi za pregovore smanjivati što se sukob bude duže razvlačio.

“Mnogo puta smo čuli da se zapad želi boriti protiv nas do zadnjeg Ukrajinca. To je tragedija za ukrajinski narod, no čini se da sve ide prema tome”, rekao je Putin.

Zelenski je u svom noćnoj videoporuci u četvrtak odgovorio da je dvomjesečna operacija ponovnog zauzimanja Zmijskog otoka upozorenje svim ruskim snagama.

“Neka svaki ruski kapetan, bilo na brodu ili u zrakoplovu, vidi ukrajinsku zastavu na Zmijskom otoku i neka zna da naša zemlja neće biti slomljena”, kazao je Zelenskij.

Mali otok južno od lučkog grada Odese postao je simbol ukrajinske odlučnosti.

Kada je u veljači malom ukrajinskom garnizonu na otoku naređeno da se preda, oni su opsovali svoje ruske napadače, a zatim su pogođeni zračnim napadom.

Rusija je napustila otok krajem lipnja u, kao što je rekla, znak dobre volje, što predstavlja pobjedu za Ukrajinu za koju se Kijev nadao da bi mogla oslabiti moskovsku blokadu ukrajinskih luka.

Ukrajina je u četvrtak podigla svoju plavu i žutu zastavu na ponovno osvojenom Zmijskom otoku. Rusija je odgovorila napadom ratnih brodova na otok i uništavanjem jednog ukrajinskog odreda, tvrdi Moskva.

Putin je napao Ukrajinu 24. veljače, što naziva “posebnom vojnom operacijom” radi demilitarizacije Ukrajine, iskorjenjivanja opasnih nacionalista i zaštite stanovništva koje govori ruski. Ukrajina i njeni saveznici tvrde da je Rusija započela imperijalističko otimanje teritorija.

Najveći sukob u Europi od Drugog svjetskog rata tisuće je ljudi stajao života, razmjestio je milijune i sa zemljom sravnio ukrajinske gradove. Kijev i zapad optužuju ruske snage za ratne zločine, no Moskva tvrdi da ne gađa civile.