Agencija NEXTA prenijela je na Twitteru video koji je ranije, na svom Telegram kanalu, objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

“Kupujući rusku naftu i plin financirate ubijanja Ukrajinaca. Budite odlučniji. Dovoljno je da hranite rusku ratnu mašinu”, piše uz video koji je NEXTA objavila.

Volodymyr Zelensky published a video on his Telegram channel calling on countries to refuse to pay for the genocide of Ukrainians.



"Buying Russian oil and gas you are financing the killings of Ukrainians. Act more decisively. It is enough to feed Russian war machine", he wrote. pic.twitter.com/m3rkM8tZBW