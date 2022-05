Završava li se najkrvavija bitka? Ukrajinske borce busevima odvoze iz Azovstalja

Ukrajinska jedinica koja se skrivala u podrumima čeličane Azovstalj u Mariupolju priopćila je u ponedjeljak da vojska ispunjava zapovijedi za spašavanje života vojnika, što je očigledan znak da se najduža i najkrvavija bitka u Ukrajini ratu privodi kraju, piše Reuters.

Reuters je u ponedjeljak vidio desetak autobusa s ukrajinskim borcima koji su napustili tvornicu. Nije bilo moguće utvrditi koliko je ljudi bilo ukrcano. Procjenjuje se da se oko 600 boraca nalazi unutar ove ogromne tvornice, a među njima su i deseci ranjenih.

Ukrainian troops reportedly leaving the Azovstal by Russian busses now.

