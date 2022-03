Ukrajinski parlamentarni zastupnik u intervjuu za Sky News rekao je da Rusi pokušavaju izgladnjeti okupirani grad Mariupolj.

Dmitro Gurin, zastupnik iz Kijeva, rekao je da su ruske snage uništile godine njegove prošlosti te da tisuće ljudi nastavlja živjeti u luci na Crnom moru bez vode, grijanja i struje.

“Jako je teško vidjeti da je uništeno sve što sam poznavao, moja škola, fakultet, susjedstvo, sve… Godine moje prošlosti su uništene. Znam da je to samo osjećaj i da ću se naviknuti, ali za 300.000 ljudi koji još uvijek žive u Mariupolju, to je pitanje puno važnije”, rekao je i dodao:

“Građani žive bez grijanja,struje, vode, u srednjovjekovnim uvjetima, a granatiranje i pucanje ne prestaju nikad.”

Istaknuo je da Rusija pokušava izgladnjeti grad: “Evidentno je da u opkoljenom gradu Rusija želi gladovanje samo kako bi nametnula svoju diplomatsku poziciju u mirovnim pregovorima i to je ono što Rusi rade.”

Smatra da Rusi nemaju interesa u otvaranju humanitarnih koridora.

