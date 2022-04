Zastupnički dom SAD-a podržao legalizaciju marihuane, prolazak u Senatu upitan

Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Zastupnički dom američkog Kongresa usvojio je u petak prijedlog zakona kojim se ukida savezna zabrana marihuane koja je stvorila pravne glavobolje korisnicima i tvrtkama u saveznim državama koje su je legalizirale, ali je malo vjerojatno da će ta mjera proći i u Senatu.

Prošao je s 220 glasova za i 204 protiv, a podržalo ga je nekoliko republikanaca.

VEZANE VIJESTI Pandemija promijenila navike korisnika droge u Europi, veća potrošnja marihuane Malta prva u Europi dopustila marihuanu za osobnu uporabu Korona povećala prodaju marihuane u Nizozemskoj: Nema se što raditi pa svi puše

Zakon o ponovnom ulaganju i uklanjanju mogućnosti marihuane (MORE), kojega je promovirao njujorški demokratski zastupnik Jerrold Nadler, uklanja marihuanu s popisa kontroliranih supstanci i ukida kazne za pojedince koji je uzgajaju, distribuiraju ili posjeduju.

No zakon MORE morat će dobiti 60 glasova u podijeljenom Senatu prije nego što dođe za stol predsjednika Joea Bidena da ga potpiše, a to se smatra malo vjerojatnim s obzirom na izostanak republikanske potpore toj mjeri.

Zakonom bi se “okončala desetljeća neuspjele i nepravedne politike u vezi marihuane”, rekao je demokratski zastupnik Ed Perlmutter u četvrtak u Zastupničkom domu prije glasanja.

Dodao je da prijedlog zakona ne prisiljava nijednu saveznu državu da legalizira marihuanu.

Korisnici marihuane i tvrtke koje je prodaju suočavaju se s kompliciranom pravnom zbrkom u SAD-u gdje ju je 37 država legaliziralo u nekom obliku – u rekreativne ili medicinske svrhe, dok je 13 još uvijek u potpunosti zabranjuje.

S obzirom da savezni zakon klasificira kanabis kao ilegalnu drogu bez medicinske uporabe, istraživači su vrlo ograničeni u načinu na koji mogu proučavati drogu i njezine učinke, što otežava donošenje politika.

Poduzeća s kanabisom uglavnom su blokirana u američkom bankarskom sustavu zbog savezne zabrane.

Legalizaciju marihuane podržava većina Amerikanaca: anketa koju je proveo Pew Research Center 2021. godine pokazala je da se 91 posto njih slaže da bi se trebala dopustiti medicinska ili rekreativna uporaba marihuane.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.