Zapad tvrdi: Rusija je potpuno izgubila inicijativu u Ukrajini

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Alexander Ermochenko/ilustracija

Zapadni dužnosnici kažu da je Rusija "apsolutno izgubila inicijativu" u Ukrajini, a Moskva bi sad mogla biti prisiljena redefinirati što za Rusiju znači uspjeh "specijalne vojne operacije", javlja BBC-jev diplomatski dopisnik Paul Adams.

Kažu da još ne vide masovno slanje ruskih snaga koje su se povukle sa sjevera na istok Ukrajine, što sugerira da će do ruske ofenzive u Donbasu proći još najmanje tjedan dana, a možda i više tjedana.

Dužnosnici navode da je prijetnja sada Kijevu “ograničena”, ali upozoravaju da bi zračni udari i projektili i dalje mogli predstavljati opasnost po glavni grad.

VEZANE VIJESTI Barić: Ono što sve začuđuje je nesposobnost ruskih snaga na taktičkoj razini Američki dužnosnik: Masakr u Buči je bio unaprijed isplaniran

Snage koje su se povukle iz okolice Kijeva su trenutno u Bjelorusiji i u prilično su lošem stanju, navode. No, dok se potpuno ne povuku, Kijevu i dalje prijeti određena opasnost, navode dužnosnici.

“Putin bi 9. svibnja mogao proglasiti neku vrstu pobjede”

Zapadni dužnosnici navode da bi Vladimir Putin 9. svibnja, na Dan pobjede, mogao proglasiti neku vrstu “pobjede”. No, s obzirom na to da do tog datuma ima još mjesec dana, to znači da bi moglo doći do tenzija između Putinovih političkih imperativa i onog što je moguće ostvariti na bojišnici.

Kad krene velika ofenziva na Donbas, dužnosnici očekuju da će Rusija iskoristiti prednost kraćih opskrbnih linija, ali i lekcije koje je naučila u prvim tjednima rata, zbog čega bi ruske snage mogle biti učinkovitije.

No, u isto vrijeme navode da su ukrajinske snage u Donbasu među najbolje uvježbanim i opremljenim ukrajinskim postrojbama, pri čemu su svoje obrambene pozicije utvrđivale dugih osam godina sukoba s proruskim separatistima u toj regiji, prenosi Index.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.