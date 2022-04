“Za Putina je udarac da se grad koji govori ruski suprotstavio osvajaču”

Podijeli:







Ukrajinski novinar Peter Zalmajev u intervjuu za N1 komentirao je trenutnu situaciju u Ukrajini, medijsku situaciju u zemlji, odnose između aktualnog i bivših predsjednika Ukrajine te o tome koliko je teško ne biti u redovnom kontaktu s članovima obitelji.

N1 BiH: Kada smo prošli put razgovarali, to je vjerojatno bilo tjedan ili dva prije početka invazije, rekli ste mi da Kijev živi normalno, da nitko ne očekuje invaziju i da ljudi samo prolaze, da znaju da još uvijek traje rat na Istoku. Ali, rat je stigao u Kijev. U Kijevu ste proveli svih 36 ili 37 dana rata. Izvještavate sa svojim kolegama po međunarodnim medijima što se događa. Recite mi kakva je situacija, kako danas živite u Kijevu pod ratom i agresijom iz Rusije?

ZALMAJEV: Pa, samo zbog pojašnjenja, moje kolege i ja, ne samo da smo u Kijevu, već smo i putovali po zemlji, očigledno ne na istok, već na zapad. Preselili smo naše obitelji u daleke, najudaljenije zapadne dijelove Ukrajine. Vratili smo se i onda smo također proveli vrijeme između, proveli smo vozeći stotine, stotine kilometara po Ukrajini. Od samog početka, bilo je to veoma jedinstveno, veoma, veoma teško psihičko vrijeme za sve uključene, ali i veoma uzbudljivo vrijeme. Vid mobilizacije i podizanja nacionalnog duha, kakvima ova zemlja nije bila svjedok od Drugog svjetskog rata. Očigledno da je mjesec dana nakon rata došlo do malo normalizacije. Ljudi se, u nedostatku bolje riječi, navikavaju na to. Postoji i osećaj umora. Prije ili kasnije, očito će i ovakva razina uzdizanja isčeznuti, to je sasvim normalno. Ali, koliko god da je Putinova namjera bila zastrašiti Ukrajince, da ih baci na koljena, da ih natjera na nekakav dogovor i očito njegovo očekivanje da će ga kao osloboditelja dočekati raširenih ruku i s cvijećem, to se nije materijaliziralo ni u jednom dijelu Ukrajine, za koji ja znam. Očigledno je da se bombardiranje Ukrajinaca nastavlja. U Mariupolju se i dalje vodi žestoka borba. Veliki dio toga kontroliraju Rusi, ali grad je još uvijek u rukama Ukrajinaca. Mislim da je ovo najveći udarac Putinovoj propagandi, da je grad koji govori ruski, u Donbasu, kao što je Mariupolj, jedini grad koji se pakleno bori da zbaci osvajača.

