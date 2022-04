WHO: Više od dvije trećine Afrikanaca zarazilo se covidom od početka pandemije

Podijeli:







Izvor: Khaled DESOUKI / AFP / Ilustracija

Više od dvije trećine Afrikanaca bilo je zaraženo covidom-19 od početka pandemije, 97 puta više slučajeva nego što je prijavljeno, prema studiji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) objavljenoj u četvrtak.

Studija je utvrdila da je do rujna 2021. godine 800 milijuna Afrikanaca bilo izloženo SARS-CoV-2, virusu koji uzrokuje covid-19, dok je u to vrijeme bilo prijavljeno 8.2 milijuna slučajeva.

WHO je rekao da je svugdje bilo umanjivanja brojki, ali do manje razine nego u Africi. Rečeno je da je u prosjeku globalno stvarna zaraza bila 16 puta viša nego što je to prijavljeno.

WHO-ova regionalna direktorica za Afriku, Dr. Matshidiso Moeti, rekla je da trenutno dolazi do smanjenja visoke izloženosti virusu na kontinentu i da opadajuće brojke ne znače da Afrika treba proglasiti pobjedu nad covidom-19.

“Rizici smrtonosnijih varijanti koje mogu nadvladati imunost stečenu prošlim zarazama ne mogu se samo odbaciti”, priopćila je, pozivajući na povećano testiranje.

Studija je utvrdila da je izloženost virusu od 3 posto u lipnju 2020. narasla na 65 posto u rujnu 2021. godine, s naglim porastom nakon pojave beta i delta varijanti.

Studija procjenjuje da je 45 posto globalne populacije bilo zaraženo virusom do rujna 2021. godine, no WHO je rekao da su usporedbe bile teške jer su studije pokrivale različite vremenske periode.

Afrika bilježi viši postotak asimptomatskih slučajeva nego drugi dijelovi svijeta, sa 67 posto slučajeva koji nemaju simptome, rekao je WHO.

To je djelomično zbog toga što manji broj ljudi boluje od dijabetesa ili hipertenzije, ali i djelomično zbog mlade populacije kontinenta.

Dosad je u Africi u cijelosti protiv covida-19 cijepljeno 209 milijuna ljudi, to jest 16 posto populacije.

WHO i druge agencije žele povećati stope cijepljenja, no muče se s niskim odazivom, djelomično zbog percepcije da je cjepivo manje korisno protiv nove dominantne varijante omikrona.

