Novinar Vlado Vurušić u N1 Studiju uživo komentirao je situaciju u Ukrajini, kretanje ratnih zbivanja u toj zemlji i globalni utjecaj.

Komentirajući napetosti oko najveće europske nuklearne elektrane Zaporižje u Ukrajini, Vlado Vurušić je rekao:

“Kontradiktorne su informacije s obje strane. To je opasna stvar, pretpostavljam da obje strane to znaju i da su oprezne. S druge strane nuklearka je adut s kojim obje strane žele manipulirati i dizati tenzije. U prvim danima rata, kad je postalo evidentno da ruski blitzkrieg neće uspjeti, s ruske strane se počelo govoriti o nuklearnim udarima. Medvedev je nedavno ponovno prijetio nuklearnim oružjem.”

“Mislim da su i u Kremlju svjesni da bilo kakav taktički udar kojim se ne bi nanijela velika šteta, nego bi bili upozoravajući, mijenjaju cijelu situaciju. Ulazimo u novu fazu ne samo rata u Ukrajini, nego i međunarodnih odnosa ako se upotrijebi to oružje”, dodao je.

Na pitanje u kojoj je fazi zapravo rat, Vurušić je ustvrdio:

“Postoji određeni zamor sudionika u ratu. Napredovanje Rusa je vrlo sporo, neki to čak zamjeraju Putinu. Imaju problema s popunom redova i moralom vojnika. S druge strane Ukrajina već skoro mjesec dana najavljuje kontraofenzivu, ne znam zašto bi to netko najavljivao, to nije uobičajeno. Ukrajincima je najvažniji južni dio gdje bi kroz nekoliko tjedana moglo doći do kontraofenzive u bitci za Herson, koja može prelomiti tok rata ako ga Ukrajinci uspiju vratiti. Rujan bi mogao biti ključan, jesen svakako, ne samo zbog vojne situacije na terenu, nego i zbog tih odnosa s energentima i djelovanja sankcija u Rusiji.”

“Hrvatskoj vlasti je najvažnije da HDZ BiH ima određene poluge vlasti”

Dotaknuo se i pretresa kuće Donalda Trumpa.

“Moguće je da se ide prema tome da, ako se nešto dokaže – da je Trump umiješan u nerede na Capitol Hillu ili da je odnio važne dokumente – onda će mu i republikanci srušiti planove za nominaciju za predsjedničkog kandidata”, rekao je.

Na kraju je prokomentirao i odnos državnog vrha prema temi izbora u Bosni i Hercegovini:

“BiH je vrlo važna za Hrvatsku, no čini se da današnja hrvatska vlast na BiH isključivo gleda s pozicije HDZ-a BiH. Oni kao da je njima najvažnija stvar da HDZ BiH ima određene poluge vlasti i da bude u vlasti. To je loša pozicija.”

