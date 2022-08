Volodimir Zelenski: Rusija je umjetno dizala cijene plina i prije rata

Podijeli:







Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je rekao da je ruski interes širiti „laž da su cijene energenata narasle zbog rata” u Ukrajini jer će time stvoriti zamor zapada oko podrške njegovoj zemlji.

Ukrajinski predsjednik je u videoobraćanju Bledskom strateškom forumu kazao kako tvrdnja o visokim cijenama energenata zbog rata „nije istina”, jer su njihove cijene bile „umjetno visoke” i prije ruske agresije.

Zelenskij tvrdi kako su Rusi umjetno i namjerno podizali cijenu energenata, „ranije skriveno, a danas i otvoreno”.

Govoreći o zamoru svijeta ratom u Ukrajini i njegovim posljedicama, Zelenskij je rekao da je to „velik rizik”, no da bi bilo kakvi ustupci Moskvi doveli do nove agresije, što se već dogodilo nakon aneksije Krima te okupacije dijela Donbasa.

„Ne možete se umoriti u borbi za svoj život, nadam se da vi to nećete morati raditi na svom teritoriju. Ukrajina sada igra tu ulogu”.

Zelenskij je govorio na početku panela lidera na Bledskom strateškom forumu na kojem su sudjelovali slovenski premijer Robert Golob, hrvatski premijer Andrej Plenković, albanski premijer Edi Rama, islandski predsjednik Gudni Johannesson te, videolinkom, moldavska predsjednica Maia Sandu.

Rama je kazao kako je, po pitanju umora od rata, na panel trebalo pozvati druge države jer „što je država bogatija, to je umornija” od sukoba i njegovih posljedica – primjerice, umjesto Hrvatske Njemačku, a umjesto Albanije Italiju.

„Moramo govoriti o drugima jer opasnost od zamora nije prisutna u Albaniji, Hrvatskoj i Sloveniji, mi smo vidjeli rat tijekom svojih života i znamo o čemu se radi”, dok je zapad „vidio rat samo na Netflixu” i na satima povijesti te im je stoga i teže davati alibi za visoke račune.

Golob, koji je na premijersku poziciju stigao iz energetike, rekao je da će Europa preživjeti zimu čak i ako Rusija ukine plin, no da cijena neće biti niska te da je stoga potrebna jasna strategija.

„Put naprijed nije toliko grozan koliko se trenutno čini, ali bit će teško”, kazao je Golob.

Plenković je pak rekao da je međunarodna podrška koju Ukrajina ima garancija da će države ostati uz nju te da će joj svatko pomoći na svoj način.

Hrvatski premijer je na panelu govorio o proširenju LNG terminala na Krku, kazavši kako će Hrvatska postati strateško čvorište za ovu regiju.

„Hrvatska ne samo da će imati dovoljno LNG plina za svoje potrebe, nego i 3 milijardi kubičnih metara za naše susjede”, što zahtijeva i rad na infrastrukturi plinovoda, rekao je Plenković.

