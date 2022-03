Vojnici iz Černobila imaju radijacijsku bolest? Prolazili su kroz Crvenu šumu

Podijeli:







Zaposlenik ukrajinske agencije za upravljanje tzv. zonama isključenja, poput one kod Černobila, na Facebooku je objavio kako su neki vojnici prevezeni u posebnu medicinsku ustanovu s akutnom radijacijskom bolešću. No, The Guardian ističe kako ta informacija nije potvrđena.

The Guardian podsjeća kako su radnici u ponedjeljak Reutersu kazali kako su vojnici u oklopnim vozilima, bez zaštite od zračenja, prošli kroz otrovnu zonu zvanu Crvena šuma, pri čemu se podizala radioaktivna prašina. Crvena šuma taj naziv nosi jer su vrhovi borova oko nuklearne elektrane svijetlili crveno od zračenja koje su apsorbirali nakon černobilske katastrofe.

Kontaminirana su stabla kasnije uklonjena, ali je uzeto i uzgojeno sjeme kako bi se vidio učinak radijacije na njih. Guardian piše kako su znanstvenici u Černobilskom istraživačkom centru pokazali bizarne mutacije.

Ruske trupe nisu bile svjesne opasnosti?

Procijenili su kako područje neće biti sigurno čak 24 tisuće godina. Prije rata okolicu kontaminiranog područja mogli su obići samo uz dozvolu i službene turističke vodiče s Geigerovim brojačima, a koji su znali kuda smiju ići, prenosi Index.

Sjedinjene Američke Države jučer su priopćile kako su se ruske snage počele povlačiti iz nuklearne elektrane u Černobilu. Ondje je, dakle, i dalje mnogo kontaminiranih i zabranjenih područja. Guardian piše kako je moguće da ruske trupe nisu znale za opasnost.

