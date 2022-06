Podijeli:







Izvor: REUTERS/Gleb Garanich/ilustracija

Vojska Vladimira Putina već tri i pol mjeseca pokušava okupirati Ukrajinu, no ukrajinske obrambene snage pružaju značajan otpor te su na nekim područjima uspjele odbiti ruske trupe.

Zbog gubitka generala i drugih visokih časnika te neumorne ukrajinske borbe, američki vojni stručnjak i povjesničar Phillips O’Brien vjeruje da bi Putin u idućih nekoliko dana mogao predložiti prekid vatre.

Kada je započela tzv. “specijalna vojna operacija” 24. veljače, Putin je vjerovao da će to biti brza akcija. Više od 100.000 ruskih vojnika napalo je Ukrajinu na nekoliko frontova, no situacija se nije razvijala kako je to Kremlj želio.

“Zbog velikih gubitaka ljudstva i ratnog materijala oni jednostavno nemaju priliku da brzo napreduju. Čak i ako bi Rusi uspjeli probiti rupu u obrambenim linijama, ne bi to mogli iskoristiti da dobiju prednost”, rekao je O’Brien.

On pojašnjava da se smanjuje borbena aktivnost u Ukrajini s jedne strane, a sdruge strane jača bijes u Kremlju. “Ruske trupe više ne mogu dugo sudjelovati u ratu.”

“Čim Putin proglasi pobjedu u Donbasu, Moskva će održati lažne referendume kako bi stanovnici mogli izraziti ‘želju’ da se pridruže Ruskoj Federaciji”, navodi vojni stručnjak i ističe da Kijev u ovim okolnostima neće pristati na prekid vatre, prenosi Hellas postsen.

“Sve dok Kijev osjeća da ima pomoć koju želi, vrlo je malo vjerojatno da će se zadovoljiti prekidom vatre koji predlaže Rusija, osobito jer bi tako izgubili 20 posto svog teritorija”, zaključio je O’Brien.

