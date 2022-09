Podijeli:







Izvor: N1

Vojni analitičar Igor Tabak u N1 Studiju uživo komentirao je posjet turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana Hrvatskoj kao i stanje u Ukrajini te ofenzive koje su krenule iz te zemlje.

“Turska zadnjih desetak godina igra čudne igre”, rekao je Igor Tabak i dodao: “S jedne strane odustala je od članstva u EU-u, a članstvo u NATO-u doživljava drugačije od tradicionalnog. Ne igra sa svim saveznicima, trenutno nije uvela sankcije Rusiji, i energetski i privredno ovisi o Rusima i to se vidi. Erdogan možda i prilično grandiozno dolazi na balkansku turu, kod kuće ne stoji toliko dobro. Ima problema u ekonomiji, Turska je u zadnje vrijeme i pod američkim sankcijama, to nije Turska od prije 10, 15 ili 20 godina.”

Napominje da Tursku još vežu snažne ekonomske veze s Rusijom:

“Ne samo to. Erdogan se po pitanju Libije našao suočen s EU-om podržavajući generala iza kojeg su stajali Rusi i to je jedan od razloga zašto u Libiji nema mira. Osim toga, Turska i u Siriji pokušava igrati veliku ulogu iako su islamisti, koje je podržavala, loše prošli. To su igre u koje je Erdogan ušao zadnjih godina i koje idu paralelno s njegovim rušenjem gospodarstva i hiperinflacijom, a to pokušava nadomjestiti vanjskom politikom.”

Tabak uspoređuje Erdogana s Putinom: “Turska zadržava izbjeglice, ali ih ponekad demonstrativno pušta čime je dobila ventil za pristisak na EU. Erdogan sve više igra ulogu autokratskog vođe, pa i diktatora kao Putin u Rusiji. Oporba je razjedinjena ili u zatvoru. Iduće ljeto su u Turskoj predsjednički izbori koje se Erdogan nada dobiti jer, ako izgubi, vjerojatno mu slijede sudski postupci zbog bogaćenja, korupcije itd.”

Dotaknuo se na koncu i rata u Ukrajini:

“Nakon tjedan dana pričanja o ofenzivi zadnjih par dan stižu konkretnije vijesti pa se mogu iscrtati promjene. Od subote do danas ima akcija na više dijelova fronte. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li grad biti brzo oslobođen i kako će reagirati Rusi jer im i taj potez lako može ugrožavati opskrbne linije sa sjevera Rusije, može se očekivati još borbi.”

