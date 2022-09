Vojni analitičar: Ima samo jedna zemlja koja je opterećena nuklearnim arsenalom

Podijeli:







Izvor: N1

Vojni analitičar Igor Tabak komentirao je u Newsnightu mobilizaciju ruskih rezervista koju je najavio ruski predsjednik Vladimir Putin u govoru naciji koji je cijeli svijet iščekivao satima.

“Rusi nisu imali puno izbora. Inicijativa je u zadnje vrijeme jasno na ukrajinskoj strani, njima je nedostatak ljudstva već mjesecima velika boljka”, kaže Tabak podsjećajući da su Rusi pokušali pronaći dragovoljce, ali to se nije pokazalo uspješnim. Zbog toga su na kraju odlučili provesti najavljenu djelomičnu mobilizaciju, objašnjava analitičar.

“Rusija i njezin vođa, on ovisi o unutarnjoj politici. A na toj scenu u zadnje vrijeme, posebno ovog mjeseca, tu se s desnice, one koja je njemu jako prirasla i bila mu tradicionalna baza, čuje puno prigovora. Traži se kakva god mobilizacija ne bi li se nešto promijenilo na bojištu”, kaže Tabak dodajući da je “ta mobilizacija, kakva god, proglašena” to napravljeno pro forme.

On smatra da i Putinova izjava da ne blefira govori dovoljno sama za sebe. Kaže i kako na ruskoj televiziji građani mogu redovito gledati animacije nuklearnih udara na europske zemlje ili tsunamija izazvanih nuklearnim udarima. “U bližoj i daljoj okolici ima samo jedna zemlja koja je opterećena svojim nuklearnim arsenalom i stalno ga stavlja na stol, to više što im sve ostalo čime su se hvalili posljednjih desetljeća izgleda sve manje vrijedno”, kaže Tabak.

