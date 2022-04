Pet je ljudi poginulo, a više od 10 je ozlijeđeno u izlijetanju vlaka nakon sudara s manjim kamionom u ranim jutarnjim satima u utorak na jugu Mađarske, izvijestila je tamošnja policija.

Nesreća se dogodila na prijelazu u Mindszentu u blizini mađarsko-srpske granice nešto prije sedam sati ujutro prema srednjoeuropskom vremenu.

Svih pet osoba koje su poginule bile su u kamionetu. Među ozlijeđenima su putnici i iz vozila i iz vlaka, priopćila je glasnogovornica tamošnje policije za Reuters.

Several killed after truck crashes into train leaving carriages in ditch



More Details Here: https://t.co/Fa0iYzBe1L



Several people have died after a pick-up truck crashed into a train in southern Hungary and derailed carriages, police said.

There ... #Rescue #Star #Story pic.twitter.com/ecWWVhVmKW