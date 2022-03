Podijeli:







Izvor: Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko u ekskluzivnom intervjuu s tajne je lokacije u Ukrajini za N1 televiziju govorio o Vladimiru Putinu, svojoj borbi za život nakon pokušaja ubojstva, ukrajinskoj borbi i stradanju civila i gradova te odgovoru Zapada na rusku agresiju i prijetnju nuklearnim oružjem.

Govorio je i o pokušaju atentata te trovanju koje je doživio.

“Ta država u kojoj je lider KGB, zemlja koja radi u režimu međunarodnog terora, počevši od violinista i desetaka drugih političara koji su bili otrovani i ubijeni, sve to postaje obično. Ja dobro znam tko je to napravio i ja sam siguran da će doći vrijeme kad će o tome, putem poštenog pravosuđa, saznati cijeli svijet i taj zločin će dodati popisu zločina koji je napravila ta ruska vlada i država. A danas govorimo o tome najvrednijem u eri 2000.-ih godina, na istoku Europe se iz slobode diglo nekoliko nacija. Putin je shvatio da je najstrašnija riječ u vojnom rječniku riječ Majdan, jer je to definicija koja znači smrt Putinu i njegovom režimu i bez sumnje, dovest će Rusiju u doba velikih promjena”, rekao je Juščenko.

Cijeli intervju pročitajte OVDJE.

Tijek događaja u Ukrajini iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.