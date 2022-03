Podijeli:







Izvor: Sergei GUNEYEV / POOL / AFP

Bivši ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko u ekskluzivnom intervjuu s tajne je lokacije u Ukrajini za N1 televiziju govorio o Vladimiru Putinu, svojoj borbi za život nakon pokušaja ubojstva, ukrajinskoj borbi i stradanju civila i gradova te odgovoru Zapada na rusku agresiju i prijetnju nuklearnim oružjem.

Za vrijeme svog mandata više se puta sastajao s Putinom i komentirao je navode o “demilitarizaciji i denacifikaciji Ukrajine”.

“Mi danas vodimo 25. rat s Rusijom. Samo u prošlom stoljeću smo šest puta proglašavali neovisnost. Pet puta smo gubili, a imali smo jedan jedini razlog, ruska okupacija. To je kao da se predajemo na milost bezumnog Putina. Očito je da to neće prihvatiti nitko. Kad govorimo o denacifikaciji, očito je da je Putin problem za cijeli svijet. I ruski narod je jednako bolestan kao i Putin, jer ako veliki broj Rusa glasa za to da se može ratovati protiv Europe, to je veliki problem. Ja razumijem da postoji šačica odanih, razumnih ljudi, ali moramo govoriti da je život u 21. stoljeću pokraj takvih ljudi jedan je ispit za sve nas”, rekao je Juščenko.

