Vidmarović: Ponašanje prema Steinmeieru je loš diplomatski potez Zelenskog

Podijeli:







Izvor: N1

Gost emisije Novi dan bio je vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović, koji je analizirao situaciju razvoj rata u Ukrajini.

Vidmarević nije siguran što su bili stvarni ciljevi Rusije na početku invazije, ali je ukazao da se ruska vojska, nakon prvotnog raketiranja i razaranja određenih ciljeva, Kijevu približavala cestama, pritom ostavljajući gradove iza sebe bez da su ušli u njih i pokušali ih kontrolirati.

“To je ili dio taktike planirane unaprijed ili je doista posrijedi veliki otpor Ukrajinaca. Mislim da je kombinacija i tih fluidnih ruskih ciljeva, ali i činjenice da je ukrajinska vojska vrlo motivirana i dobiva i potporu Zapada, te da ovo nije nešto što je ulazilo ruske planove”, rekao je Vidmarević.

vezana vijest Zavirite u krstaricu Moskva: Glavni ruski zastrašivač danas je na dnu Crnog mora

Vezano uz potonuće ruske raketne krstarice Moskva, kazao je:

“Što god da se dogodilo, ja bih isto bio zainteresiran prikazati to kao svoj rezultat. Rusi tvrde da se dogodila havarija, što također ne ide njima u prilog. Sramota je da vam je jedna glavna krstarica, perjanica čitave mornarice, stara 50 godina. Što god da Rusi kažu, to im ne ide u prilog. To pokazuje koliko se malo pažnje pridavalo modernizaciji tog segmenta vojske.”

Osvrnuo se i na otkazani posjet Kijevu njemačkog predsjednika Franka Waltera Steinmeiera.

“To je loš diplomatski potez od strane Ukrajine. Shvaćam da Zelenski i Kijev osjećaju da imaju tu snagu da diktiraju svoju agendu. Međutim, Zelenski si dopušta i prozivanje i optužbe. Malo se tu prešao”, smatra Vidmarević.

Ističe da je pogrešno optuživati Njemačku jer to bilo doba kada se na Moskvu gledalo drugačije.

“To je bio pokušaj, posebno od strane Angele Merkel, izgradnje stabilnih pragmatičnih odnosa. Ne možete optužiti Njemačku jer je htjela osigurati svoj gospodarski rast. U onom trenutku to je bila ispravna njemačka politika”, ocijenio je Vidmarević.

Napominje da je Steimeier vrlo poštovan čovjek u njemačkom društvu. “To što ga ne prima Zelenski, ne pomaže Ukrajini, jer ljudi na ovo gledaju kao na neprimjerenu pljusku Njemačkoj”, dodaje.

Ulazak Švedske i Finske u NATO povećat će nestabilnosti

Komentirao je i najave o odstupanju Švedske i Finske od neutralnosti te spremnost za ulazak u NATO savez.

“Hoće li to donijeti većoj stabilnosti Europi u ovoj situaciji, nisam siguran, jer će Rusija oštro reagirati na faktičko povećanje svoje granice s NATO zemljama”, kazao je Vidmarević pa nastavio:

“Mi znamo da su skandinavske zemlje bile faktički integrirane u NATO, nisu bile formalno. Tako da formalizacija ne bi trebala imati vrlo veliki učinak jer je ovo samo potvrđivanje. Ništa konkretno se neće promijeniti u odnosu snaga, osim dodavanja članka 5. Međutim, pridonijet će rastu nestabilnosti. Kalinjingrad se može naći u blokadi. Svaki takav potez ne smiruje nego dodatno eskalira, jedna spirala negativnih događaja.”

Što se tiče izbora u Francuskoj, smatra da pobjeda Marine Le Pen neće značajno utjecati na rat u Ukrajini.

“Kada bi Le Pen pobijedila, uvjeren sam da ne bi povukla Francusku iz NATO-a jer bi pritisci bili preveliki, osobito SAD-a”, kazao je Vidmarević, dodajući da vjeruje da ne bi vodila ekstremno desnu politiku, nego bi provela određene desne refrome po pitanju migracija.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.