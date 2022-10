VIDEO Veliki požar u ruskoj vojnoj bazi na Krimu

U glavnoj ruskoj vojnoj bazi na Krimu dogodio se jutros veliki požar.

Kako prenosi ruska agencija Tass pozivajući se na lokalne vlasti, zrakoplov je izletio s piste u zračnoj luci Belbek u Sevastopolju te se potom zapalio.

Russian tourists in shock, watching the Belbek Airbase in Russian-occupied Crimea go up in flames. pic.twitter.com/69Sf8h0jTF

“Izvanredna situacija na aerodromu Belbek. Prema riječima djelatnika hitnih službi, prilikom slijetanja avion je izletio s piste i zapalio se. Trenutno vatrogasne jedinice rade na licu mjesta”, napisao je na Telegramu ruski guverner Krima Mihail Razvožajev.

⚡️Explosions reported at Russian airbase in occupied Crimea.



According to the Russian-appointed head of occupied Sevastopol, "an emergency situation occurred at the Belbek airfield." The Belbek military airfield is located near occupied Sevastopol.



Video: ChP Sevastopol pic.twitter.com/HE4GWlDdt2