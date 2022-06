VIDEO Veliki požar u Moskvi

Lokalni mediji javljaju da je izbio požar u poslovnom centru u Moskvi.

Na zapadu Moskve izbio je požar u poslovnom centru Grand Setun Plaza, a vatra je zahvatila prva četiri kata, piše TASS pozivajući se na objave hitnih službi.

“Požar je izbio u centru Grand Setun Plaza i zahvatio prva četiri kata”, objavili su.

The Grand Setun Plaza business center in #Moscow is on fire, reports local media. pic.twitter.com/XNcLpGJs1u