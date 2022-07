Na sjeveru Norveške viđena je velika bijela psina, životinja koju se nebi očekivalo sresti u hladnim morima poput norveškog.

Na snimci se vidi kako se psina približava brodu, a zatim kako prolazi tik uz njegovu palubu.

Great white #shark spotted in North of Norway.



This is NOT normal! Climate change is happening fast.