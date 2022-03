Ruska umjetnica Jevgenija Isajeva oblila se lažnom krvlju i ponavljala frazu "moje srce krvari" na prosvjedu u Sankt Peterburgu u nedjelju.

Isajeva je antiratnu demonstraciju imala na stepenicama gradske skupštine sve dok nije došla policija i odvela je.

Pod noge je stavila i platno s apelom na prolaznike da ne podržavaju krvoproliće u Ukrajini.

Russian artist Yevgenia Isayeva was seen protesting on the steps of a municipal assembly building on Nevsky Prospekt in Saint Petersburg before being taken away by police officers.



