Zastupnik u ukrajinskom parlamentu Oleksij Gončarenko podijelio je na Twitteru video koji pokazuje sav jad i bijedu rata, te da, kakva god namjera bila, uvijek uništava i živote nedužnih.

Oleksij Gončarenko obišao je grad Hostomel kod Kijeva koji je dugo bio na meti ruskih snaga i pretrpio je ogromne štete i gubitke civila.

VEZANE VIJESTI Savjetnik ministra objavio video razorene Buče VIDEO Pucnjavom i eksplozijama rastjerali prosvjed Ukrajinaca u okupiranom gradu

Snimio je kratak video sa starijim muškarcem koji je dosad živio od svoje zemlje na kojoj je uzgajao povrće. Njegov vrt nije velik, ali mu je bio dovoljan.

Međutim, na mjestu gdje je nekad raslo povrće, sad su grobovi posve nepoznatih ljudi.

Naime, kad su ruske snage provalile na to područje pri čemu su gađali i civile, muškarac je odlučio dvoje potpunih stranaca pokopati na svojoj zemlji jer je zbog stalnog pucanja bilo nemoguće stići do groblja.

Imena im ne zna, ali nije ih htio ostaviti na cesti.

“U ukrajinskim vrtovima sad imamo grobove nevinih ljudi”, rekao je Gončarenko u videu.

This man is a victim of russia's war against Ukraine. He wasn't waiting for Putin. He was just growing vegetables in his garden. Now there are graves on his land. Since because of the constant shooting it was impossible to bury people in the graveyard.#WarInUkraine #StopRussia pic.twitter.com/9IZED8mXgj