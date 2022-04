VIDEO Ukrajinci objavili snimku uništenog najvećeg zrakoplova na svijetu

Najveći teretni zrakoplov na svijetu, ukrajinski Antonov-225, uništile su granatiranjem ruske snage u napadu na zračnu luku Antonov koja se nalazi u mjestu Hostomel u blizini Kijeva.

Zrakoplov je uništen odmah na početku ruske invazije, jer je Hostomel bio jedna od prvih ruskih meta.

Hostomel i zračna luka prošli su tjedan oslobođeni. Ukrajinske vlasti objavile su snimku ostataka aviona.

“San Ukrajine ustat će poput feniksa iz pepela i zauvijek će biti svjetionik slobode i herojstva”, napisalo je ukrajinsko ministarstvo obrane uz snimku uništenog Antonova-225.

Like a Phoenix the Ukrainian Dream will rise up from ashes again and will forever be a beacon of freedom and heroism.