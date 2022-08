VIDEO | Ukrajinci objavili dramatičnu snimku uništavanja ruskog tenka

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je na Twitteru snimku na kojoj se, kako tvrde, vidi trenutak uništavanja ruskog tenka.

“Ne. Ovo nije lansiranje svemirskog broda. Ovo je još jedan ruski tenk koji je stigao do kraja. Pogodila ga je ukrajinska vojska”, napisali su.

Shot by #UAarmy pic.twitter.com/Tr1g69QVGK