VIDEO U Rusiji prosvjedi protiv mobilizacije, uhićeno više od 200 ljudi

Krenuli su prvi prosvjedi protiv mobilizacije u Rusiji koje je u srijedu naredio Vladimir Putin.

Guardian javlja da je na prosvjedima protiv mobilizacije dosad uhićeno već preko 200 ljudi.

Andrew Roth, Guardianov dopisnik iz Moskve javlja policija je u glavnom gradu Rusije postavila kordon zbog prosvjednika. Prema njegovim riječima, stotine prosvjednika prosvjeduju protiv mobilizacije uzvikujući “Ne ratu”.

Društvenim mrežama šire se snimke građana koji prosvjeduju na istoku zemlje – u Novosibirsku, Irkutsku, Tomsku i drugim gradovima.

Prve snimke uhićenja

Pojavile su se snimke na kojima se vide prva uhićenja.

Vlasti prosvjednicima prijete kaznama do 15 godina zatvora

Tužiteljstvo u Moskvi priopćilo je da je sudjelovanje u prosvjedima i neodobrenim “masovnim događajima” kažnjivo djelo koje može rezultirati “zatvorskom kaznom do 15 godina”.

Ruska oporba i aktivisti ranije su pozvali na prosvjede protiv djelomične mobilizacije koju je u srijedu naredio ruski predsjednik Putin.

#Update: Just in - Riot police in #Russia have been ordered that all anti-war protestors would be arrested and would face up to 15 years of jail time, if they protest in cities and villages in Russia. after #Putin announced he will send 300.000 new Russian troops to #Ukraine. pic.twitter.com/LI3cdSDPHZ