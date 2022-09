Djelomična mobilizacija već je prvog dana objave potaknula dio ruskih građana da izađu prosvjedovati na ulice, a dio i da razgrabe avionske karte i pobjegnu izvan Rusije. Nezadovoljstvo se, čini se, ne stišava.

U Habarovsku, gradu na dalekom istoku Rusije, bačen je molotovljev koktel na prozor vojnog ureda za prijavu i novačenje, što je izazvalo požar na prvom katu zgrade, javlja neovisni ruski medij Mediazona pozivajući se na lokalne izvore.

Isti medij piše da se navodno radi o uredima načelnika mobilizacijskog odjela i skladištu statističke dokumentacije.

Nadalje, službene vlasti potvrdile su da je zapaljivi predmet bačen i u upravnu zgradu Kamyshina u Volgogradskoj oblasti.

Pozivajući se na izvore s društvene mreže Telegram, Mediazona navodi da su prve noći nakon objave djelomične mobilizacije zapaljeni vojni uredi za novačenje na još četiri mjesta – Sankt Peterburgu , Nižnjem Novgorodu , Orenburškoj oblasti i Zabajkalskom kraju.

Paljenje vojnih ureda postala je redovita pojava od invazije na Ukrajinu, ali neki sada idu i korak dalje i otvoreno se suprotstavljaju. Na društvenim mrežama pojavila se tako snimka ljudi iz Dagestana koji se svađaju sa službenicom koja se zalaže za mobilizaciju.

Na snimci službenica viče da se njezin sin bori u Ukrajini od veljače i da bi se i oni trebali boriti za budućnost svoje djece.

“Nemamo ni sadašnjost, o kakvoj budućnosti govorite?”, odgovorio joj je jedan od okupljenih muškaraca.

“Moj djed se borio za svoju zemlju. Onda je bio rat, ali sad više nije, to je politika”, kazao je jedan od suprotstavljenih muškaraca.

Među brojnim snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama pojavila se i jedna iz dalekoistočne regije Habarovsk gdje je više od 100 potencijalnih novaka postrojeno u zračnoj luci u Hurbi.

