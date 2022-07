VIDEO Snažna eksplozija na Hooverovoj brani

U utorak oko 13 i 30 sati po lokalnom vremenu, došlo je do velike eksplozije na Hooverovoj brani u američkoj saveznoj državi Nevadi.

Eksploziju je kamerom zabilježila Kristy Hairston te je snimku objavila na Twitteru. Odmah po eksploziji začule su se sirene, piše Index.

“Vatrogasci grada Bouldera su na putu prema Hooverovoj brani nakon poziva o hitnoj situaciji. Zasad nema više informacija”, objavio je grad Boulder na Twitteru.

Boulder City Fire Department is en route to an emergency call at Hoover Dam. No further information is available at this time.