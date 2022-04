VIDEO Šire se snimke Putina: Nije bio na uskršnjoj misi, samo je namontiran?

Društvenim mrežama proširile su se snimke za koje se tvrdi da dokazuju kako Vladimir Putin uopće nije prisustvovao velikoj misi za Uskrs u katedrali u Moskvi.

Podsjetimo, ruski mediji objavili su snimke Vladimira Putina na uskrsnoj misi Ruske pravoslavne crkve. Putin je stajao sa strane u u moskovskoj katedrali Krista Spasitelja, držeći upaljenu crvenu svijeću, tijekom ponoćne mise.

Na društvenim mrežama potom se pojavila snimka na kojoj se vide Vladimir Putin i njegovi tjelohranitelji u praznoj moskovskoj katedrali. Korisnici Twittera tvrde da je to dokaz da je Putin zapravo unaprijed snimljen u katedrali i da su potom ti kadrovi namontirani u kadrove uskršnje mise, piše Index.

Someone captured Putin on video during the pre-recording of him in an emptied church protected by his body guards. This footage was then broadcast as "live" on Russian state propaganda TV, sprinkled into the actual footage of Easter services. pic.twitter.com/qROmcyhBYk

Na drugoj snimci koja se masovno dijeli vidi se kadar Putina kako stoji ispred freske u katedrali, drži svijeću i grize usnu. Pored njega se vidi kruna na freski. Potom slijedi kadar svećenika, a iza njih se vidi dio freske s krunom, ali ne i Putin. Potom opet slijedi kadar Putina koji stoji pored krune.

🧵 RUSSIAN PROPAGANDA FAKE: Easter on Russian State TV. Putin was too much of a coward to be present in the church during the actual event. Pre-recorded footage of him added in, and quite poorly. He is missing next to the painting of a crown on a red table on the wall. pic.twitter.com/udLKxKeuov