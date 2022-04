VIDEO Pucnjavom i eksplozijama rastjerali prosvjed Ukrajinaca u okupiranom gradu

Najmanje četvero ljudi je ozlijeđeno u ekplozijama uoči prosvjeda protiv ruske okupacije u ukrajinsom gradu Enerhodaru, objavila je ukrajinska državna nuklearna kompanija Energoatom, a prenosi CNN.

Rusi su zauzeli ovaj grad početkom ožujka i odonda je organizirano nekoliko prosvjeda.

Energoatom je na Telegramu objavio video kako okupljene građane pokušavaju rastjerati pucnjavom i eksplozijama. Navode da su se ljudi skupili na mirnom prosvjedu za potporu Ukrajini, no ubrzo su gradom počele odjekivati eksplozije, a na građane je otvorena vatra iz automatskog oružja.

Energoatom također piše da je nekoliko ljudi hospitalizirano s ozljedama i teškim opeklinama.

Energodar city center right now. Russia doesn’t know how to establish its administration on the temporarily occupied territories. So they choose killing and intimidating people pic.twitter.com/xtqeIIfE6L