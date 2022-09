BBC je prekinuo prijenos uživo odavanja počasti kraljici Elizabeti II. u Westminsterskoj palači kad se jedan od stražara kraljičine garde srušio na pod.

Prema snimci tijekom prijenosa uživo može se vidjeti da se incident dogodio oko 1 sat noćas, prenosi Independent.

On je prvo samo zateturao i uspio ostati na nogama, ali je potom ostao bez svijesti i pao.

Pomogli su mu drugi stražari.

A Royal guard at the Queen's coffin during the Lying-in-State has collapsed. The Guard nearly collapsed moments earlier. pic.twitter.com/xDXVlBx4bL