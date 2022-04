VIDEO Policajac spasio bebu iz razbuktalog požara na trećem katu zgrade

Prava drama odvijala se u Orlandu na Floridi nakon što je izbio požar u jednoj zgradi. Vatrogasci su odmah došli na mjesto događaja, no zbog razbuktale vatre morali su i neočekivano intervenirati.

Požar je izbio u gornjem dijelu trokatnice, a kad su vatrogasci stigli na mjesto događaja, odmah su počeli pomagati ljudima da izađu i maknu se od zgrade. Tada su na trećem katu uočili majku koja je držala bebu na balkonu dok je u stanu buktio požar.

Budući da im je odmah bilo jasno da ih neće moći spasiti kroz stubište, jedan se policajac, William Puzynski, počeo penjati preko balkona kako bi čim prije stigao do bebe. Kad je došao na balkon na drugi kat, mama mu je pustila jednogodišnju bebu koju je on odmah spustio i predao vatrogascima. Mamu i baku su potom spasili preko ljestava.

Early this morning, deputies were assisting @OCFireRescue & saw a baby & mom on 3rd floor balcony with flames coming from the apartment. Deputy Puzynski climbed the outside balconies & mom handed baby down to him. pic.twitter.com/T5JeXLY7tA