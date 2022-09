Jutros je Christo Grozev, novinar istraživač poznate stranice za forenziku obavještajnih podataka iz otvorenih izvora Bellingcata, objavio snimku za koju kaže da prikazuje ruski grad Belgorod, koji se nalazi uz granicu s Ukrajinom.

Grozev piše kako je “pola grada ostalo bez struje” nakon, kako navodi, “nečeg što se čini kao ukrajinski napad na postaju za distribucije struje”.

Grad Belgorod je i ranije bio meta napada od početka ruske invazije na Ukrajinu, podsjeća Sky News. Informacija o novom ukrajinskom napadu na Belgorod stiže u jeku ukrajinskog protunapada na istoku zemlje.

Half of Belgorod is left without electricity after what appears to be a Ukrainian attack on its central electricity distribution station pic.twitter.com/vJM9mr6bQZ