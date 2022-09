Potres magnitude 6,8 stupnjeva po Richteru pogodio je Tajvan u nedjelju, dan nakon što je potres magnitude 6,4 potresao otok, prema Središnjem meteorološkom uredu.

Snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama pokazuju jačinu razornog potresa.

Ljuljali su se vlakovi, rušile zgrade…

Tajvanski mediji objavili su da se niska zgrada u kojoj se nalazila trgovina srušila te da je u tijeku akcija spašavanja ljudi koji su bili u toj zgradi.

Najmanje jedan vagon iskočio je iz tračnica na stanici na istočnoj obali.

Potres se mogao osjetiti diljem Tajvana. U glavnom gradu Taipeiju nakratko su se zatresle zgrade.

Prema seizmološkom centru, nedjeljni potres dogodio se u 14:44 (8:44 po srednjoeuropskom vremenu) na dubini od 7 kilometara.

Epicentar je bio oko 42,7 kilometara sjeverno od okruga Taitung u istočnom Tajvanu.

Nakon subotnjeg potresa lokalni mediji izvijestili su o urušavanju stare kuće od opeke, oštećenju mosta, srušenim artiklima s polica u trgovinama, zaustavljenim dizalima u visokim zgradama, privremeno obustavljenim željezničkim linijama i drugim problemima.

