Ruske snage povukle su se u nedjelju s položaja četiri kilometra od ruske granice u sjevernom dijelu regije Harkiv nakon uspješnog ukrajinskog protunapada.

Stanovnici sela Kozača Lopan, 30 kilometara sjeverno od metropole Harkiva, izvjesili su ukrajinsku zastavu, javljaju mediji. Od početka rujna ukrajinske su snage ponovno zauzele više od 3000 četvornih kilometara u sklopu protuofenzive, prema vlastitim tvrdnjama.

Ruske su snage ukupno okupirale oko 125.000 četvornih kilometara u Ukrajini, jednu petinu teritorija te zemlje, uključujući i poluotok Krim. Ukrajinski vojnici u pet su dana ponovno zauzeli više teritorija nego što su ruske snage ukupno zauzele od travnja, tvrde američki stručnjaci.

“Oslobođenje Izjuma bilo bi najznačajnije ukrajinsko vojno postignuće od pobjede u bitci za Kijev u ožujku”, objavio je Institut za proučavanje rata (ISW) u svojoj analizi situacije u nedjelju. To znači da je rusko planirano napredovanje prema Donbasu sa sjevera propalo, zaključili su stručnjaci.

Uz brzo napredovanje ukrajinske vojske na sjeveroistoku zemlje, nisu se sve ruske snage uspjele povući, tvrdi Kijev.

Nije isključeno da idućih dana Ukrajina nastavi s napadima. ISW je objavio kratki video koji prikazuje stanje prije i nakon velike ofenzive. Prva karta prikazuje situaciju 31. kolovoza, druga jučer, 11. rujna, prenosi Index.

The latest map update from @criticalthreats and @TheStudyofWar shows that Ukraine's counteroffensive has driven Russian forces almost entirely out of Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/gGXLVPMlTH