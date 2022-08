Zračna luka australske prijestolnice Canberra evakuirana je, a muškarac je uhićen nakon pucnjave u glavnoj zgradi terminala, priopćila je policija u nedjelju.

Jedna je osoba lišena slobode i pronađeno je vatreno oružje, priopćeno je iz policije.

Nema izvještaja o ozlijeđenima, dodaje se.

Policija kaže da su pregledane snimke nadzornih kamera te da se vjeruje kako je uhićena osoba jedina odgovorna za incident.

From Facebook: “Fun times at Canberra Airport. All evacuated due to gunman. None hurt from what I understand. Suspect apprehended by AFP.” pic.twitter.com/ErnNj9KHlB