Najmanje trinaestero ljudi poginulo je u četvrtak u snažnim olujama u Europi, a jedino je pozitivno to što su pomogle u gašenju velikih šumskih požara.

Dvoje djece u dobi od četiri i osam godina poginulo je u južnoj Austriji u padu stabala kod jezera u Koruškoj. Desetak ljudi je pritom ozlijeđeno, neki ozbiljno. Troje ljudi poginulo je u padu stabla sjevernije u Donjoj Austriji.

U Štajerskoj, Koruškoj i Istočnom Tirolu vlakovi su morali stati zbog nestanka struje uslijed oluja, a srušena stabla blokirala su i neke ceste, objavile su vlasti.

Na Korzici je poginulo šestero ljudi, rekli su francuski dužnosnici.

U kampu u Sagonu na zapadnoj obali otoka na 13-godišnju djevojčicu palo je stablo.

Very heavy storm in my local area Carintia/Austria. Many trees broken. At a lokal lake 2 children dies while standing under a tree and some branches r broken. 3 people r missing. Firewatch diver search for missing. Wish condolence to the parents of the children pic.twitter.com/cSFithMag6