Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine objavilo je video snimljen iz zraka koji prikazuje razmjere štete koje je pretrpjelo kazalište u Mariupolju nakon bombardiranja.

Uz objavljen video kazališta napisali su:

“Stravična snimka iz kazališta u Mariupolju. Bombardirali su ga dok se ondje skrivalo tisuće ljudi. Riječ “djeca” bila je velikim slovima napisana na prednjim vratima kao upozorenje ruskim vojnicima. Međutim, djeca i drugi civili bili su njihove mete.”

Horrifying footage from the #Mariupol drama theatre. It was bombed while sheltering thousands of people. The word “Children” had been written in front of the door to warn the #Russian soldiers. But children and other civilians are their targets.#StopRussianWar#StandWithUkraine pic.twitter.com/AQ9hIE7y8E