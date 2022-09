Pilot malog zrakoplova zaprijetio je da će se namjerno srušiti na Walmart u Mississippiju, priopćila je u subotu lokalna policija, što je dovelo do evakuacije trgovine.

Policijska uprava u Tupelu, Mississippi, rekla je da su o situaciji obaviješteni ranije u subotu i da su razgovarali izravno s pilotom.

BREAKING: Pilot threatening to crash plane into Walmart in Tupelo, Mississippi, police say pic.twitter.com/znMlDj5M2N