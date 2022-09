Mrežama se širi video za koji korisnici navode da se radi o Gazpromovoj reklami za plin.

U videu koji se širi društvenim mrežama prikazan je radnik Gazproma, koji isključuje dovod plina i barometar koji pokazuje pad tlaka na nulu.

U spotu se može čuti i ruska pjesma “Zima će biti duga”, u kojoj je i stih: “Gle, preko rijeke, tiho umire jesen… A zima će biti duga, samo sumrak i snijeg”.

U spotu su objavljeni i kadrovi Bruxellesa, Berlina, Pariza i Londona pod snijegom i ledom.

Video je na Twitteru objavio Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su