VIDEO Masovna uhićenja Rusa koji su se pobunili protiv Putina i mobilizacije

Radi se o građanima Rusije koji su izašli na prosvjede u 38 gradova diljem Rusije kako bi se usprotivili mobilizaciji, prenosi BBC.

Najviše uhićenih je u Sankt Peterburgu i Moskvi, gdje se jučer okupilo i najviše ljudi. U Moskvi su ljudi skandirali za “Rusiju bez Putina”.

Na Twitteru se pojavila snimka privođenja muškarca, koji je u Moskvi prosvjedovao protiv mobilizacije i rata u Ukrajini.

Dok ga odnose četvorica interventnih policajaca, on viče: “Ne ratu!”, u čemu mu se pridružuju i drugi prosvjednici.

In #Moscow, #Russia, the police are detaining protesters against the mobilisation at an unauthorised #protest rally taking place tonight. The protester who is being detained is chanting “No to War!”.



pic.twitter.com/rvqGhJuqMl