Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko objavio je danas na svom službenom kanalu na Telegramu snimku na kojoj se ruga Europi zbog problema s nestašicom plina.

Lukašenko na snimci cijepa drva u dvorištu svoje vikendice, u društvu biznismena Sergeja Teterina. “Hajde, prijatelju! Spriječimo da Europa umre od hladnoće. Pomozimo našoj braći. Možda će nam oni jednog dana zauzvrat pružiti ruku”, kaže Lukašenko.

Meanwhile in Belarus, Alexander Lukashenko has been chopping up logs for Europeans



"You think about everyone, Alexander Grigoryevich," says his crony, businessman Sergei Teterin pic.twitter.com/lIUsxKxmfQ