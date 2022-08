VIDEO Ljudi bježali iz Ikee jer su cijelu trgovinu htjeli staviti u lockdown

U Šangaju je u subotu nastao pravi kaos u jednoj trgovini Ikee, nakon što su kupci počeli bježati od vlasti koje su ih pokušale staviti u karantenu.

Zdravstvene su vlasti pokušale zatvoriti trgovinu u pokrajini Xuhui nakon što je jedan kupac bio u bliskom kontaktu s osobom pozitivnom na covid. Videosnimke pokazuju zaštitare koji u jednom trenutku pokušavaju zatvoriti vrata, ali ih gomila s druge strane na silu otvara i bježi.

Yesterday, an abnormal health code case was presented at an IKEA in Shanghai, & the entire mall was suddenly blocked🥶



Some ppl forced their way out for fear of being sent to concentration camps, but there is actually nowhere to escape under #AmazingChina’s digital surveillance pic.twitter.com/MWpbTOJ3kz